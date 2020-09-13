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13 сентября 2020, 13:49

Вторая волна коронавируса начинается в Австрии

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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции начинается в Австрии. Об этом сегодня заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Число заболевших в стране увеличивается ежедневно. Это, по словам канцлера, начало второй волны заболевания.

"Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 тыс. заболевших в сутки", - проинформировал канцлер. Он призвал население соблюдать социальное дистанцирование и носить медицинские маски.

Австрия с 14 сентября на фоне увеличения статистики заболеваемости расширяет обязательный масочный режим на все закрытые помещения в сфере торговли, предоставления услуг и общественные учреждения. Ранее он действовал только в супермаркетах, на почте, в банке и общественном транспорте. Число участников массовых мероприятий также будет ограничено. В Австрии в общей сложности зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения. Более 26,7 тыс. человек выздоровели, 756 - умерли.-0-

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