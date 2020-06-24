Вторая волна пандемии коронавируса может начаться в Южном полушарии

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпидемиологи опасаются, что из-за наступившей зимы в Южном полушарии и сезона распространения респираторных заболеваний, к числу которых относится и COVID-19, может начаться вторая волна пандемии, сообщает Euronews.

В австралийском штате Виктория в последние дни наблюдается рост числа заразившихся COVID-19. Премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс призвал к осторожности и соблюдению санитарных мер. "Я понимаю желание оставить все в прошлом, но, к сожалению, реальность иная, и притворяться и делать вид, что эпидемия завершена, смысла не имеет", - отметил он.

Власти Австралии и Новой Зеландии призывают жителей при обнаружении малейших симптомов простуды немедленно обращаться за медицинской помощью, а также сдавать тесты на коронавирус.

Не прекращается рост числа заражений коронавирусной инфекцией в Бразилии. По данным на утро 24 июня, количество выявленных случаев достигло свыше 1 млн 150 тыс. человек. ВОЗ расценивает эпидемиологическую ситуацию в этом южноамериканском государстве как одну из самых тяжелых в мире.-0-