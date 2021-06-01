Второй этап смягчения коронавирусных ограничений начался в Турции

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап процесса смягчения ограничений, введенных ранее властями Турции в рамках борьбы с распространением коронавируса, начался сегодня, сообщает ТАСС.

Если ранее жителям было запрещено выходить на улицу в будние дни с 21.00 до 05.00, а также в субботу и воскресенье, то с 1 июня в стране комендантский час будет действовать с 22.00 до 05.00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье. Кроме того, кафе и рестораны смогут принимать у себя посетителей при условии соблюдения всех необходимых мер предосторожности.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что ближе к июлю власти вновь проанализируют статистику коронавируса, после чего определят дальнейшие действия.

В апреле этого года в Турции был зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом - более 60 тыс. человек. После этого власти вводили сначала частичные ограничения, а затем тотальный локдаун примерно на две недели. В результате этих мер прирост сократился в восемь раз - накануне зафиксированы 6493 новых случая.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 5 млн, умерли 47 527 человек.

Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения от коронавируса. На сегодняшний день привились более 29 млн человек, из них первый компонент вакцины получили почти 16 млн.-0-