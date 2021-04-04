Вулкан Карымский на Камчатке выбросил стoлб пепла

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Карымский в Восточном вулканическом поясе Камчатки сегодня выбросил столб пепла на высоту 8,5 км, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Камчатского края.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), а также Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 4 апреля из вулкана Карымский зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 8,5 тыс. м. Высота вулкана - 1 469 м.

С учетом направления ветра, пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние 255 км, на этом пути населенные пункты отсутствуют. Выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

Как сообщили в МЧС, международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.-0-