Вулкан в Индонезии выбросил столб пепла на высоту почти 2 км

8 февраля, Баньюванги /БЕЛТА - АНТАРА/. Индонезийский вулкан Раунг выбросил столб вулканического пепла на высоту почти 2 км от вершины кратера.

"Основываясь на наших наблюдениях с вечера 7 февраля до сегодняшнего утра, гора Раунг извергла столб вулканического пепла, достигнув высоты около 2 км от вершины кратера", - сказал руководитель наблюдательного пункта на горе Раунг Мукиджо.

Шлейф пепла, вызванного извержением вулкана, распространился в восточном и юго-восточном направлениях. Несколько деревень в районе Баньюванги оказались покрыты вулканическим пеплом. Также был закрыт местный аэропорт.

Действующий вулкан Раунг представляет собой гору высотой 3 332 м на границе районов Баньюванги, Джембер и Бондовосо в провинции Восточная Ява.-0-