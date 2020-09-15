Вузы, школы и детсады в Армении возобновляют работу

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вузы, школы и детские сады открываются 15 сентября по всей территории Армении после их закрытия в середине марта текущего года из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает газета Armenian Weekly.

В указе Министерства образования Армении говорится, что во всех образовательных учреждениях учебные процессы возобновляются с соблюдением строгих противоэпидемических правил. В частности, школьные классы будут разделять на подгруппы, обучение организуют в несколько смен. Школьников обязали использовать защитные маски. По словам министра образования, все это облегчить управление спорадическими вспышками, а также, при необходимости, потребует помещения в карантин только инфицированных COVID-19 учащихся. Закрывать школы на карантин будут лишь в особых случаях.

Как сообщается на сайте Минобразования, 1280 учителям общеобразовательных школ, входящим в группу высокого риска развития коронавирусного заболевания в тяжелой форме, была предоставлена возможность выбора формата работы, в том числе удаленно при наличии соответствующих условий. Кроме того, для 2 426 учащихся общеобразовательных учреждений Армении учебный процесс будет организован посредством централизованного дистанционного обучения.

Правительство Армении 11 сентября в связи с завершением срока чрезвычайного положения приняло решение ввести в стране карантин до 11 января 2021 года. В соответствии с решением Кабмина до завершения карантинного срока въезд в страну сухопутным путем запрещается. Исключение только в отношении дипломатов и членов их семей. Право на въезд также имеют водители, выполняющие межгосударственные перевозки.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Армении составляет 45 969. Вирус выявлен примерно у 1,4% жителей республики. Пик распространения инфекции был зафиксирован 7 июня, когда за сутки зарегистрировали 766 новых случаев инфицирования, сообщает ТАСС.-0-