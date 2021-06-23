Введение в России нового локдауна сейчас не обсуждается - Песков

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кремль не располагает информацией о том, чтобы какие-то из российских регионов сейчас намеревались вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом, на федеральном уровне таких планов тоже нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун", - сказал представитель Кремля. Он отрицательно ответил на вопрос, не стоит ли такой вопрос на федеральном уровне.

Дмитрия Пескова также спросили, считает ли Кремль достаточными меры по борьбе с пандемией, введенные в московском регионе. "Здесь уже не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках особых полномочий регион, - сказал он в ответ. - Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях".

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что ситуация с коронавирусом в городе остается очень сложной. В связи с этим власти столицы приняли новые меры, среди которых - временный запрет с 22 июня концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием более 500 человек. С 28 июня вводится особый порядок работы общепита: кафе и рестораны смогут посещать только граждане, прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.-0-