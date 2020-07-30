ВВП Австрии упал на 10,7%, уровень безработицы превысил 12%

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Австрии во втором квартале сократился на 10,7%, и это стало крупнейшим спадом в экономике со времени окончания Второй мировой войны, сообщает Reuters.

По данным аналитического центра Wifo, наиболее сильно пострадали отрасль розничной торговли, спорт, гостиничный и ресторанный бизнес, сферы услуг и развлечений.

После введения в стране в начале марта карантинных ограничений уровень безработицы превысил 12% и стал самым высоким с начала 1946 года. Без работы остались более 500 тыс. человек.

Для сохранения рабочих мест власти ввели так называемую схему Курцарбейта, предусматривающую сокращенный график работы и не менее 80% оплаты труда. Ожидается, что эта схема будет действовать до марта 2021 года.

Инвестиции и экспорт сократились на 8% и 13% соответственно. Это дает основание сопоставлять нынешний экономический спад с кризисом 2008-2009 годов.

По данным на 30 июля, в Австрии зарегистрировано 20 889 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 718 человек.-0-