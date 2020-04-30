ВВП еврозоны в 2020 году может снизиться на 5-12% - Европейский центробанк

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение ВВП еврозоны из-за пандемии коронавируса может составить от 5% до 12% в 2020 году. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, сообщает ТАСС.

"Еврозону ожидает беспрецедентный по скорости и силе в мирное время экономический спад. Сценарии, подготовленные сотрудниками ЕЦБ, предполагают, что ВВП еврозоны снизится на 5-12% в этом году в зависимости от продолжительности ограничительных мер и успеха политики по смягчению экономических последствий для бизнеса и работников", - заявила Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ. Она добавила, что в последующие годы ожидается восстановление и нормализация экономического роста.

Согласно прогнозу, который подготовил экономический институт Ifo (Мюнхен) на основании опроса 1 тыс. экспертов из 110 стран, мировой ВВП ожидает снижение на 1,9% из-за пандемии коронавируса. Для еврозоны предсказывается падение этого показателя на 5,3%. ВВП Италии снизится на 7%, США - на 4,6%, Японии - на 3,3%. Китай и Индия сохранят рост ВВП, но его динамика упадет до 2,3% и 2,5% соответственно. "Это беспрецедентно низкие показатели с 1989 года, когда начали проводиться подобные опросы", - отмечают авторы исследования.-0-

ВВП Евросоюза показал резкое снижение с 2009 года По информации Евростата, безработица в Евросоюзе выросла в марте до 6,6% (с 6,5% в феврале), в еврозоне - до 7,4% (с 7,3% в феврале), что связано с введенными в странах сообщества карантинными мерами в связи с пандемией COVID-19.