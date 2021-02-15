ВВП Японии в 2020 году из-за пандемии упал почти на 5%

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Валовой внутренний продукт Японии сократился в 2020 году на 4,8% по сравнению с показателем 2019 года под влиянием падения внутреннего спроса и экспорта в условиях пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

Такое снижение ВВП стало самым крупным с 2009 года, когда под влиянием глобального финансового кризиса он сократился на 5,7%.

В 2020 году в Японии почти на 6% упал объем личного потребления, который формирует около 60% валового внутреннего продукта. Объем экспорта уменьшился на 12,3% по сравнению с показателем предыдущего года под влиянием глобального сокращения спроса на товары и услуги.

Во втором квартале прошлого года на фоне разгоравшейся эпидемии и введения режима чрезвычайной ситуации японский ВВП рухнул на 29,3% в годовом исчислении. Это стало крупнейшим падением ВВП в стране с 1955 года, когда стали вести такую статистику. Однако в третьем квартале ВВП поднялся на 22,7% в годовом исчислении под влиянием активизации спроса после отмены весеннего режима ЧС. В октябре - декабре японский ВВП в годовом исчислении увеличился на 12,7%.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации вновь введен в 10 префектурах Японии, включая Токио, из-за обострения положения с распространением коронавируса.-0-