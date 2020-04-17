ВВП Китая снизился на рекордные 6,8%

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом квартале 2020 года ВВП Китая упал на 6,8% в годовом исчислении, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Динамика развития китайской экономики оказалась отрицательной впервые с 1992 года. И это крупнейшее снижение ВВП в стране с момента начала экономических реформ в 1979 году.

К рекордному падению ВВП привело закрытие производств, торговых точек и прекращение туризма вследствие борьбы с эпидемией коронавируса. Эксперты говорят о длительном периоде восстановления экономики. "Я не думаю, что мы увидим реальное восстановление до четвертого квартала или даже до конца года", - заявил экономист Чжу Чжэньсиня из финансового института Руши в Пекине.

В Китае темпы роста ВВП постепенно замедляются. В 2017 году они составили 6,8%, в 2018-м снизились до 6,6%, а в 2019 году, когда объем экономики КНР составил 99 трлн юаней (порядка $14,4 трлн), - до 6,1%, сообщает ТАСС.

"К проблеме динамики ВВП за первый квартал нужно подходить объективно: не стоит просто сравнивать показатели за текущий год, который из-за пандемии оказался особенным, с регулярной статистикой всех предшествующих лет, - цитирует ТАСС официального представителя ГСУ Мао Шэнъюн. - Коронавирус возник неожиданно и очень сильно повлиял на ситуацию, поэтому не стоит упрощать и делать соответствующие выводы при сравнении, следует сохранять спокойствие".

По состоянию на 17 апреля, в Китае подтверждено более 82 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались более 3,3 тыс. человек.-0-