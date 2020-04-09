ВВП России может снизиться более чем на 10% в 2020 году - эксперт

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов не исключает, что падение ВВП и дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года в России могут составить более 10%, пишет РБК.

"Я думаю, что сокращение ВВП, если мы говорим о марте, это точно двузначные цифры", - предупредил он. Дальнейшее состояние экономики будет зависеть от того, насколько долго продлится карантин, от результатов переговоров о сокращении добычи нефти. "И в целом по году могут быть двузначные цифры падения ВВП", - отметил бизнес-омбудсмен.

Борис Титов пояснил, что в 2019 году вклад нефтяного сектора в ВВП России составлял 14%, торговли - 12%, обрабатывающего сектора - 11%. Все эти сферы серьезно пострадали из-за коронавируса и падения цен на нефть. По мнению бизнес-омбудсмена, дефицит бюджета по итогам года может быть более 10%, если цена на нефть не увеличится.

Ожидания Бориса Титова насчет сокращения ВВП - один из самых жестких прогнозов о будущем российской экономики. Власти допускают падение ВВП до 10%, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников. Bank of America прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,6%. ОЭСР оценивала, что первый удар по экономике России будет на уровне минус 22-23% за первый полный месяц карантина. Если строгие ограничительные меры продлятся месяц, эффект на годовой рост ВВП будет до минус 2%, а за три месяца он может оказаться на 4-6% ниже, чем если бы карантина не было.

По оценкам бизнес-омбудсмена, кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул около 90% предпринимателей в России. Борис Титов считает, что основной упор власти должны сделать на поддержание реального сектора экономики, прежде всего путем борьбы за сохранение рабочих мест. "Это и важнейшая социальная задача, и важнейшая задача экономическая. Тот, кто сохраняет рабочие места, должен быть главным реципиентом экономической помощи, которую оказывает государство", - подчеркнул он. -0-