Выявлены еще два опасных для людей коронавируса

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Университета штата Огайо (США) обнаружили коронавирусы, которые потенциально могут представлять угрозу для человека. Раньше считалось, что людям передаются семь коронавирусов, включая печально известный SARS-CoV-2. Но на самом деле их может быть больше, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Science.

Так, несколько лет назад в Малайзии госпитализировали восьмерых детей с пневмонией. Врачи выявили у них признаки заражения коронавирусом, который ранее был обнаружен у собак. Еще один патоген, который может оказаться опасен, перешел к людям от свиней.

Ученые не нашли доказательств того, что эти вирусы передаются от человека к человеку. Возможно, каждая инфекция была "тупиковым прыжком": люди получили инфекцию от животного, но сами не смогли никого заразить, и на этом вспышка закончилась. Но не исключено, что в будущем коронавирусы мутируют и разовьют в себе эту способность.

Специалисты выделили геном вируса из образцов одного из малайских пациентов. Исследование показало, что он представляет собой химеру из генов четырех патогенов: двух ранее идентифицированных коронавирусов собак, одного, который заражает кошек, и того, что похож на вирус свиньи. Очевидно, он несколько раз мутировал, прежде чем приобрести такой вид.

"Заражение людей коронавирусами собак может происходить с гораздо большей частотой, чем мы думали ранее. Этот конкретный вирус может не передаваться между людьми, но мы не знаем этого наверняка", - отметила ветеринарный вирусолог Анастасия Власова.

Заболевшие в Малайзии дети жили в сельской местности и часто контактировали как с домашними, так и с дикими животными. Ученые отметили, что собачьи и кошачьи коронавирусы встречаются во всем мире, но до последнего времени никто их целенаправленно не искал. Выявить их при стандартной лабораторной диагностике невозможно. Поэтому достоверно неизвестно, насколько они распространены.

Животное, которое на самом деле передало новый вирус-химеру людям, могло быть кошкой, свиньей, собакой или диким обитателем лесов. Ученые планируют продолжать исследования, чтобы установить его возможный источник.-0-