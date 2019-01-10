Взрыв дрона на параде в Йемене: шестеро погибли, есть раненые

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Йемене во время проведения военного парада правительственных сил взорвался дрон. В результате погибли по меньшей мере шестеро, еще несколько человек получили ранения, сообщает телеканал Euronews.

Инцидент произошел на авиабазе в области Лахдж в южной части Йемена. Беспилотник взорвался над крытой трибуной во время парада, причем в зоне поражения находились чиновники и офицерский состав. В числе почетных гостей были и представители высшего командования армии президента. В результате взрыва пострадали заместитель главнокомандующего и губернатор области Лахдж.

Сообщается, что изначально военные сочли дрон безопасным, полагая, что устройство ведет воздушную съемку парада.

Ответственность за атаку взяли на себя хуситы, ведущие войну за контроль над республикой.-0-