Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области РФ, погибли два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области/ТАСС
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при взрыве газа в одной из квартир трехэтажного дома в Азове Ростовской области Российской Федерации, еще один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Пострадавшая женщина госпитализирована и находится в реанимации. У нее множественные травмы. Эвакуированные жильцы находятся в пунктах временного размещения.
Пожарные ликвидировали открытое горение. Несущие конструкции не обрушились. Возбуждено уголовное дело.-0-