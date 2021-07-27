Взрыв на химзаводе в Германии - два человека пострадали, пятеро пропали без вести

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве на химзаводе в городе Леверкузен два человека получили серьезные травмы, еще пятеро пропали без вести. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на руководство завода.

По данным полиции, горит центр по утилизации отходов, где хранятся токсичные вещества. Пожарные опасаются, что огонь может перекинуться на расположенное рядом здание, в котором находятся легковоспламеняющиеся химикаты.

В городе объявлен режим чрезвычайной опасности. Людей просят не выходить из домов и держать двери и окна закрытыми. Полиция перекрыла несколько крупных автомобильных дорог, пролегающих недалеко от города.

Сообщается, что ядовитое облако дыма движется в северо-восточном направлении в сторону Буршайда и Вермельскирхена. В этих городах жителям также рекомендовано оставаться дома.-0-