Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Италии

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв, сопровождавшийся выбросом пламени, произошел на нефтеперерабатывающем заводе Eni в Саннадзаро-де-Бургонди провинции Павия (Италия). Об этом сообщает итальянское агентство ANSA .

По информации мэрии, никто не пострадал, ситуация находится под контролем. На месте работают команды пожарных и полицейских. Очевидцы сообщают о высоком столбе дыма над заводом. Специальные службы начали мониторинг показателей атмосферы в районе взрыва.

Уточняется, что в момент происшествия работа предприятия была приостановлена из-за планового технического обслуживания.

Причины взрыва выясняются.-0-