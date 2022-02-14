Взрыв прогремел на заводе взрывчатых веществ на юге Польши

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше на заводе взрывчатых веществ прогремел взрыв, сообщает радио RMF.

Взрыв произошел на предприятии в местности Крупский-Млын на юге страны. Идут поиски двух человек, которые отсутствовали на общем сборе сотрудников завода. На место происшествия выехали спасательные службы: пожарные расчеты, а также вертолеты санитарно-спасательной службы.

Взрыв на территории фабрики был слышен в радиусе нескольких десятков километров. Разрушено одно из зданий.

Предприятие принадлежит компании NitroErg, входящей в группу KGHM Polska Mied. Это один из пяти производителей динамита в Европе. Оно было основано в 1871 году - спустя четыре года после получения патента на динамит Альфредом Нобелем.-0-