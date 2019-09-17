Взрыв прогремел рядом с местом проведения предвыборного митинга президента Афганистана

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел сегодня рядом с местом проведения предвыборного митинга президента Афганистана. Погибли 24 человека, более 30 ранены, сообщает афганский телеканал TOLO News .

Инцидент произошел сегодня около полудня в городе Чарикар провинции Парван (Афганистан). Сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в автомобиль службы безопасности. Среди погибших и пострадавших много женщин и детей, большинство жертв - гражданские лица, сообщили в госпитале Парвана.

Президент Афганистана Ашраф Гани присутствовал на мероприятии, в момент взрыва он готовился к выступлению. В результате происшествия глава Афганистана не пострадал. Штаб президента решил продолжать митинг.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Выборы президента Афганистана запланированы на 28 сентября 2019 года.-0-