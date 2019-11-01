Взрыв произошел на оружейном заводе в Чехии

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пардубице (Чехия) произошел взрыв на оружейном заводе Explosia, серьезно пострадали четыре человека, сообщает информационное агентство Czech News Agency .

По данным спасателей, один из пострадавших получил ожоги более 90% тела, он находится в критическом состоянии и подключен к искусственной вентиляции легких. В тяжелом состоянии еще один человек с травмой головы. Двое получили легкие ранения и ожоги. Все пострадавшие госпитализированы.

По данным представителя компании Explosia, взрыв произошел при производстве пороха. На месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарные. В связи с аварией проводятся проверки.

Компания Explosia была основана в 1920 году, она занимается производством взрывчатых веществ и боеприпасов.-0-