Взрывы в воинской части в Казахстане: число погибших увеличилось до 12

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 12, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана."Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 12 человек. По уточненным данным, на месте взрыва в Жамбылской области найдены тела еще трех сотрудников, которые погибли при ликвидации последствий взрывов. Личность сотрудников устанавливается", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось о девяти погибших при ликвидации последствий ЧП.По данным ведомства, всего в результате взрывов пострадали 98 человек. Среди них около 50 сотрудников МЧС, которые получили ранения и различные травмы.В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа около 19.00 произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. Была организована эвакуация жителей близлежащих сел. Военнослужащие срочной службы эвакуированы в воинские части Жамбылской области.-0-