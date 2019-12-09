WADA лишило Россию права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно", - сказано в сообщении.

Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны.

Исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).-0-