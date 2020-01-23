23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт WADA.

Таким образом, московской лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологических паспортов спортсменов. Это решение остается в силе до дисциплинарного разбирательства.

В сообщении WADA отмечается, что образцы, собранные до даты приостановки лицензии, могут быть проанализированы Московской антидопинговой лабораторией.

21 января лабораторная экспертная группа WADA рекомендовала главе Всемирного антидопингового агентства Витольду Баньке временно приостановить действие лицензии, и он согласился сделать это.

WADA отозвало полную аккредитацию московской лаборатории в 2015 году. В мае 2016 года ей разрешили делать анализ крови для биологических паспортов спортсменов.

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила ТАСС, что РУСАДА будет вынуждено нести дополнительные финансовые расходы после того, как WADA объявило о приостановке лицензии московской лаборатории.

"Решение WADA ляжет на РУСАДА дополнительным финансовым бременем. Теперь мы будем вынуждены отправлять допинг-пробы крови в зарубежные лаборатории, а это сопряжено с серьезными расходами", - отметила Маргарита Пахноцкая.-0-