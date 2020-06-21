За 24 часа в мире заразились коронавирусом почти 139 тыс. человек

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки увеличилось почти на 139 тыс., количество смертей выросло более чем на 6 тыс. Такие данные опубликовала 20 июня ВОЗ, передает ТАСС.

20 июня на 11.00 в мире были зарегистрированы 8 525 042 инфицированных и 456 973 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 138 980, а умерших - на 6 271. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки ВОЗ зрфиксировала 142 451 новый случай заражения и 5 151 смерть.

Регион Северной и Южной Америки по-прежнему на первом месте по числу инфицированных - 4 163 813 (+71 287 за сутки). Количество умерших там достигло 215 903 (+ 3 386 за сутки). В Европе зафиксировано 2 509 750 (+18 313 за сутки) заразившихся и 192 645 умерших (+1 726 за сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там инфицированы 878 428, 19 560 умерли. За сутки число заразившихся увеличилось на 21 778, умерли 519 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 172 212 человек. Далее следуют Бразилия (978 142), Россия (576 952), Индия (395 048), Великобритания (301 819), Испания (245 575), Перу (244 388), Италия (238 011), Чили (231 393) и Иран (200 262).-0-