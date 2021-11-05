За беспорядки 10 августа у Сейма Литвы к ответственности привлечены 85 человек

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве привлекли к ответственности 85 участников массовых беспорядков 10 августа у здания Сейма. Об этом сообщает интернет-издание Delfi со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Большинство из 85 подозреваемых были задержаны и помещены под стражу.

Жилье подозреваемых обыскали. Там обнаружили незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие - предъявлены дополнительные обвинения за незаконное владение оружием. С подозреваемых взята подписка о невыезде.

В Вильнюсе беспорядки у здания парламента произошли вечером 10 августа. В тот день около 5 тыс. людей собрались перед Сеймом, чтобы выразить свое несогласие с запланированными правительством антиковидными ограничениями в отношении невакцинированных людей. После заседания Сейма часть протестующих заблокировала выходы из здания парламента и выход из внутреннего двора Сейма. Произошли столкновения с полицией. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона протестующих.-0-