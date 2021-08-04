За неделю в мире коронавирусом заразились более 4 млн человек

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшую неделю в мире коронавирусом заразились более 4 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

При этом количество новых случаев инфицирования за семь дней на 3% превысило показатели предшествующей недели. "Число новых случаев заражения растет в течение месяца: на прошлой неделе (с 26 июля по 1 августа) их было выявлено более 4 млн", - сообщил ВОЗ в своем еженедельном эпидемическом бюллетене.

Поступили сообщения о 64 тыс. умерших. Смертность от коронавируса, по данным ВОЗ, за неделю сократилась на 8%.

По состоянию на 1 августа всего насчитывалось свыше 197 млн случаев инфицирования. С начала пандемии умерли 4,2 млн человек.

Заболеваемость особенно сильно выросла за неделю в Восточном Средиземноморье (на 37%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 33%). Вместе с тем ее снижение зарегистрировано в Европе (на 9%), в Северной и Южной Америке (на 3%), а также в Африке (на 1%).

О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (543 тыс.), а также Индия (около 284 тыс.), Индонезия (почти 274 тыс.), Бразилия (около 248 тыс.) и Иран (206 тыс.).

Также ВОЗ сообщает, что штамм коронавируса дельта, отличающийся высокой заразностью, расширил свою географию до 135 стран.-0-