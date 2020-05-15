За прошедшие сутки коронавирусом в мире заразились более 90 тыс. человек

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество инфицированных коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 90 тыс., приблизившись к 4,34 млн. Количество смертей возросло более чем на 5 тыс. и превысило 297 тыс., сообщила 15 мая Всемирная организация здравоохранения.

На 11:00 15 мая в мире были зарегистрированы 4 338 658 инфицированных и 297 119 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 90 269, а умерших - на 5 073.

Северная и Южная Америка – на первом месте по количеству инфицированных. Там зафиксировано1 864 468 случаев. За сутки зарегистрированы 44 915 новых случаев заражения. Число умерших увеличилось на 2 813 и достигло 111 934. В Европе зарегистрировано 1 826 295 заразившихся и 163 277 умерших. Рост за сутки - 24 627 инфицированных , а умерших - 1 864.

Третью позицию в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 15 мая там выявлено 305 189 инфицированных, зафиксировано 9 558 смертей. За сутки число заразившихся увеличилось на 11 484, умерли 169 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 361 522 человека. Далее следуют Россия (262 843), Великобритания (233 155), Испания (229 540), Италия (223 096), Бразилия (188 974), Германия (173 152), Турция (144 749), Франция (139 152) и Иран (114 533).-0-