За прошедшие сутки в мире более чем 101 тыс. человек заразились коронавирусом

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся COVID-19 в мире увеличилось за сутки более чем на 101 тыс., а количество умерших от заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло более чем на 4,2 тыс., сообщила 24 мая Всемирная организация здравоохранения.

Всего в мире зарегистрированы 5 204 508 инфицированных и 337 687 умерших. За сутки зарегистрировано 101 502 новых случаев заражения, а умерших - 4 286.

Регион Северной и Южной Америки по-прежнему на первом месте по числу инфицированных - 2 338 124 (+55 636 за сутки). Количество умерших увеличилось до 138 116 (+2932). В Европе - 2 006 984 заразившихся и 173 886 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 327, а умерших - на 928.

Третью позицию по показателю заражения в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. На 24 мая там выявлены 415 806 инфицированных, зафиксировано 10 988 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 12 887, умерли 182 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 568 448 человек. Далее следуют Россия (344 481), Бразилия (330 890), Великобритания (257 158), Испания (235 290), Италия (229 327), Германия (178 281), Турция (155 686), Франция (142 173) и Иран (133 521).-0-