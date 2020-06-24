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24 июня 2020, 00:55

За сутки на планете выявили более 133 тыс. случаев заражения коронавирусом

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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 133 тыс., количество летальных исходов увеличилось почти на 4 тыс. Такую статистику опубликовала 23 июня ВОЗ, передает ТАСС.

23 июня на 11.00 в мире зарегистрированы 8 993 659 инфицированных и 469 587 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 133 326, умерших - на 3 847.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных - 4 437 946 (+67 425). Количество умерших там увеличилось на 2 436 и достигло 224 207. В Европе насчитывается 2 562 642 заразившихся и 193 794 умерших. За 24 часа число инфицированных там возросло на 18 864, количество умерших - на 428.

Третью позицию по количеству заразившихся занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 933 052, зафиксировано 20 997 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 534, умерли 466 человек.

Больше всего инфицированных в США - 2 268 753. Далее следуют Бразилия (1 085 038), Россия (599 705), Индия (440 215), Великобритания (305 293), Перу (254 936), Чили (246 963), Испания (246 504), Италия (238 720) и Иран (207 525).-0-

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