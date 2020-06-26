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26 июня 2020, 00:59

За сутки в мире более 167 тыс. человек заразились коронавирусом

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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 167 тыс. и превысило 9,29 млн. Количество смертей увеличилось более чем на 5 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

25 июня на 11.00 в мире были зарегистрированы 9 296 202 инфицированных (+167 156 за сутки) и 479 133 умерших (+ 5 336 за сутки). Днем ранее за сутки были выявлены 135 212 новых случаев заражения и 4 187 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных - 4 604 134 (+97 128 за сутки). Количество умерших там достигло 230 165 (+3 661 за сутки). В Европе зафиксировано 2 600 590 (+18 988 за сутки) заразившихся и 194 972 умерших (+442 за сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 969 656 (+18 926 за сутки), зафиксировано 22 003 смертей (+564 за сутки).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 329 463. Далее следуют Бразилия (1 145 906), Россия (613 994), Индия (473 105), Великобритания (306 866), Перу (260 810), Чили (254 416), Испания (247 086), Италия (239 410) и Иран (212 501).-0-

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