За сутки в мире выявили более 656 тыс. заразившихся коронавирусом

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 656 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные сегодня данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

На сегодня в ВОЗ поступила информация о 141 754 944 инфицированных и 3 025 835 умерших за пандемию. Число заразившихся за сутки увеличилось на 656 406, умерших - на 10 503.

Свыше 41% новых случаев заражения приходится на Юго-Восточную Азию (271 611), далее следуют Европа (160 421), Северная и Южная Америка (147 852).

В целом больше всего подтвержденных случаев заражения в США - 31 350 025. Затем идут Индия (15 321 089), Бразилия (13 943 071), Франция (5 214 493), Россия (4 718 854), Великобритания (4 390 787), Турция (4 323 596), Италия (3 878 994), Испания (3 428 354), Германия (3 163 308), Польша (2 704 571) и Аргентина (2 694 014).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.-0-