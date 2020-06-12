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12 июня 2020, 00:47

За сутки в мире выявлено более 128 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Фото из архива
Фото из архива
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 128 тыс. Число смертей при этом возросло более чем на 5,3 тыс. и превысило 413 тыс. Соответствующие данные опубликованы 11 июня на сайте ВОЗ.

По состоянию на 11:00 11 июня, в мире зарегистрировано 7 273 958 случаев инфицирования и 413 372 летальных исхода. Число заболевших за сутки увеличилось на 128 419, умерших – на 5 347. Днем ранее за сутки был выявлен 105 621 новый случай заражения и 3 629 смертей, передает ТАСС.

Первое место по числу инфицированных в мире занимает регион Северной и Южной Америки - 3 485 245 случаев заражения. За 24 часа там прибавился 70 071 заболевший. Количество летальных исходов увеличилось на 3 681 и достигло 189 544.

В Европе насчитывается 2 339 145 заразившихся и 186 326 умерших. За сутки число инфицированных увеличилось на 17 998, количество умерших - на 789.

На третьей позиции по количеству заболевших в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там число инфицированных достигло 696 841, зафиксирован 15 581 летальный исход. За сутки заразившихся стало на 19 503 человека больше, умерли 335 пациентов.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 968 331 человек. Далее следуют Бразилия (739 503), Россия (502 436), Великобритания (290 147), Индия (286 579), Испания (242 280), Италия (235 763), Перу (203 736), Германия (185 416) и Иран (177 938).-0-

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