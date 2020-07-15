За сутки в России выявили 6422 заразившихся COVID-19

Фото ТАСС

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6422, до 746369. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10424, это максимум с 24 июня. Доля выздоровевших при этом превысила 70% от общего количества заразившихся. Согласно данным штаба, всего в России выздоровели 523249 пациентов. Число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 составило в России за сутки 156 против 175 днем ранее, всего умерли 11770 человек. Общее число умерших составляет 1,58% от всех заразившихся в России. Общее число зараженных в мире, по последним данным Reuters, составляет 13,409 млн, с момента вспышки скончались более 578 тыс. человек. На первом месте по числу зараженных в мире находятся США (3,449 млн), на втором - Бразилия (1,926), на третьем - Индия (936 тыс.).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!