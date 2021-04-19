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19 апреля 2021, 19:33

Заболеваемость COVID-19 в мире растет восьмую неделю подряд - ВОЗ

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19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5,2 млн человек заразились коронавирусом в мире за минувшую неделю, рост заболеваемости продолжается восьмую неделю подряд. Сообщение генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса сегодня на брифинге в Женеве цитирует ТАСС.

При этом, по словам гендиректора ВОЗ, смертность растет пятую неделю подряд.

Тедрос Гебрейесус напомнил: миллион человек умерли от последствий заражения коронавирусом в течение девяти месяцев, после того как была зафиксирована вспышка болезни.

Тревогу вызывает рост числа заразившихся и помещаемых на лечение в больницы людей в возрасте от 25 до 59 лет. По словам главы ВОЗ, "возможно, это результат наличия разновидностей вируса, отличающихся высокой заразностью", а также активных социальных контактов "молодых взрослых".

Он полагает, что у мирового сообщества "имеются инструменты для того, чтобы поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они (эти инструменты. - Прим. ТАСС) будут применяться последовательно и равноправно".-0-

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