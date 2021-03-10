Заболеваемость коронавирусом в мире выросла за неделю на 2%

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10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заболевших коронавирусом в мире на минувшей неделе на 2% превысило данные за предшествующие семь дней, а количество летальных исходов уменьшилось на 6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"На прошлой неделе поступили сообщения о более 2,7 млн новых случаев заражения, что на 2% больше по сравнению с предшествующей неделей", - отмечает организация. - В глобальном масштабе примерно в половине стран число новых случаев снизилось, тогда как в другой половине отмечен их рост".

Особенно заметным рост заболеваемости на минувшей неделе был в Африке и Восточном Средиземноморье, где количество заразившихся выросло на 10%. В Европе число заболевших возросло на 4%. Смертность на 9% выросла в Восточном Средиземноморье, но при этом сократилась во всех других регионах.

В Северной и Южной Америке за семь дней заразились более 1,1 млн человек и умерли более 32 тыс. В Европе зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 20 тыс. летальных исходов. В Восточном Средиземноморье врачи выявили более 228 тыс. заразившихся, умерли более 2,7 тыс. человек.-0-

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