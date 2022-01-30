Загадочное происшествие: 16 человек найдены без сознания в американском отеле

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Странный случай произошел в американском городе Мэрисвилль (штат Огайо): в местном отеле без сознания были найдены 16 человек, сообщает местное отделение телекомпании CBS со ссылкой на полицию.

Правоохранители уточнили, что пострадавшие от неизвестных причин были найдены в зоне возле бассейна. Оперативно были госпитализированы 14 человек, еще двум была оказана медицинская помощь на месте.

По предварительным данным, среди симптомов у них были жжение в горле и головокружение. После инцидента полиция эвакуировала всех постояльцев отеля.

Власти проводят расследование.-0-