Загрязнение воздуха стало причиной 6 млн случаев преждевременных родов

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно около 6 млн преждевременных родов происходит из-за накопления в атмосфере токсичных веществ, следует из данных исследования, опубликованного научным журналом PLOS Medicine, сообщает ТАСС.

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили, как частицы пыли, едкие газы и токсичные капли аэрозолей, присутствующие в воздухе крупных городов и прочих населенных пунктов, влияют на состояние здоровья беременных женщин и вероятность развития осложнений на последних стадиях вынашивания плода.

Для этого ученые проанализировали и объединили результаты четырех десятков крупных исследований такого рода, которые проводились в последние несколько десятилетий в Северной Америке, Европе, Австралии, Китае, Индии, в странах Африки и в Южной Америке. Эти данные экологи сопоставили с тем, какой уровень загрязнения воздуха характерен для большинства населенных регионов мира.

Расчеты показали, что каждые 10 нг газообразных токсинов и частиц аэрозолей в воздухе понижали среднюю массу младенца примерно на 22 г, также повышали вероятность преждевременных родов на 12%, на 11% увеличивали риск того, что ребенок появится на свет с необычно низкой массой. В результате этого примерно 6 млн детей каждый год рождаются недоношенными, а еще 2,8 млн младенцев появляются на свет с аномально низкой массой тела. Подавляющее большинство этих случаев, как отмечает один из авторов работы Ракеш Гхош, приходится на страны Африки южнее Сахары и Южную Азию, где уровень загрязнения воздуха вне и внутри помещений максимально высок.

По оценкам ученых, улучшение качества воздуха в этих двух регионах мира позволило бы снизить оба показателя на 78%. Это значительно улучшило бы ситуацию с ранней детской смертностью и распространенностью хронических болезней, связанных с недоношенностью и низким весом при рождении.

По текущим оценкам ВОЗ, каждый год из-за загрязнения атмосферы различными вредными веществами и канцерогенами умирают около 7 млн человек. Многие исследователи при этом полагают, что реальное число смертей может быть заметно выше.-0-