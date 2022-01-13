Захарова: Казахстан столкнулся с актом международного терроризма

13 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Казахстан столкнулся с актом международного терроризма. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Страна, по сути, столкнулась с агрессией международного терроризма, который угрожал подрывом международного строя, разрушением института управления, захватом власти", - сказала Мария Захарова.

По ее мнению, гибридная атака на Казахстан была поддержана извне. "К трагическим последствиям в Казахстане привела скоординированная и поддержанная извне гибридная атака против этой страны с прямым участием вооруженных террористических банд, очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом и явно имеющих опыт боевых действий в горячих точках планеты", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.-0-