Захарова: отношение Польши к мигрантам на деле, а не на бумаге показывает ее заботу о правах человека

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27 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Отношение Польши к мигрантам на деле, а не на бумаге показывает ее заботу о правах человека. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей публикации в Telegram, сообщает БЕЛТА."Когда читаешь польские СМИ, может сложиться впечатление, что Варшава - бастион защиты прав человека в мире, - отметила Мария Захарова. - Вот, 12 августа прошлого года Польское агентство печати сообщило, что президент Польши Анджей Дуда подготовил письмо к государствам, входящим в Совет ООН по правам человека, с призывом отреагировать на ситуацию с правами человека в Беларуси. 12 июня уже этого года министр иностранных дел Польши Збигнев Pay дает интервью "Польскому радио", где, отвечая на вопрос о том, как ЕС должен формировать отношения с нашей страной, прямо говорит, что "нужно начинать с оценки уважения прав человека и положения гражданского общества в России".Мария Захарова назвала символичным, что в Варшаве заседает БДИПЧ ОБСЕ, которое призвано (как написано в уставных документах) следить за соблюдением гражданских прав во время выборов и волеизъявлений, и ежегодно проходит Варшавское совещание ОБСЕ по правам человека. "В теории перед нами не просто симпатии политической элиты Польши к правочеловеческой проблематике, а маяк защиты прав и свобод человеческих на этой грешной земле, - иронично заметила она. - Страна, которая по-отечески раздает советы и критикует всех подряд, стоит лишь волосу упасть с голов незащищенных. Только это все в теории, на бумаге, так сказать. А вот реальность правочеловеческих будней польских коллег. Как мы знаем, на границе Беларуси и Польши (а также Литвы) зреет миграционный кризис. Тысячи мигрантов - беженцев из охваченных нестабильностью стран, ставших жертвами западных геополитических проектов, стремятся в ЕС, в т.ч. в Польшу. И стремятся они туда, имея моральное право требовать от благородных интервентов оплаты забытых счетов. Польские войска были задействованы в Афганистане, Ираке и на сирийской границе со стороны Турции. Многие из этих беженцев - женщины с малолетними детьми. Казалось бы, какой шанс на деле продемонстрировать заботу о правах человека, показать всему миру, как надо! Развернуть у себя на территории (а не на словах) современный палаточный городок для беженцев или, к примеру, испытать новейшие, самые современные методы инклюзивной интеграции - в русле и духе международного правозащитного движения"."Но в Польше решили дело иначе, - констатировала официальный представитель МИД РФ. - На границу с Беларусью перебросили войска, в том числе регулярные подразделения армии, поставили на своем участке границы заборы с колючей проволокой по периметру, всех "просочившихся" бросают в лагеря для интернированных, пытаются выпихнуть несчастных назад в Беларусь и, кроме того, отправили вертолет для патрулирования литовско-белорусской границы по просьбе Вильнюса".Однако, подчеркнула Мария Захарова, и этого Варшаве кажется мало. "В настоящий момент в правительстве и парламенте страны идет активный мыслительный процесс с целью реформировать нынешнее польское миграционное законодательство, - отметила она. - Новые законы упростят депортацию мигрантов и упразднят обязанность рассматривать ходатайства о предоставлении убежища для многих категорий граждан"."Имеет ли право Польша на суверенную миграционную политику? Конечно, только с двумя условиями. Она должна соответствовать международным обязательствам, взятым на себя Варшавой. Она не должна противоречить тем нравоучительным установкам, которые польские государственные деятели позволяют себе в отношении суверенных государств. Или наоборот: Варшава живет, как хочет, и прекращает поучать кого бы то ни было, как жить им", - резюмировала официальный представитель МИД РФ.-0-