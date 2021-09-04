Захарова рассказала о схеме спонсирования проектов Навального через западные посольства

4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала о схеме спонсирования проектов Навального через посольства западных стран в Москве, сообщает БЕЛТА.

"Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам", - написала Мария Захарова.

По ее словам, больше всего подобных донатов шло через дипмиссии США и ФРГ. В этом также участвовали работники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО.

"Специально зарубежные правительства придумали такую форму перевода денег под Навального или это удивительное совпадение чувств нанимателей и нанятых - со всем этим пусть разбираются наши гражданские активисты и журналисты. Меня, честно говоря, интересует другое, - отметила представитель МИД РФ. - Представляете, в какой истерике зашелся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету".

Мария Захарова напомнила, что десятки российских дипломатов после выборов в США в 2016 году массово выслали, обвинив во вмешательстве в американские выборы без единого доказательства. "Страшно подумать, что бы было, если бы нашли хотя бы доллар в пользу одной из политических партий от, например, атташе по культуре, представителя Россотрудничества или корреспондента федерального СМИ в США. Но мы знаем: это другое", - подчеркнула Мария Захарова.-0-