Законодатели штата Айдахо приняли законопроект об уничтожении 90% популяции волков

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей штата Айдахо (США) проголосовала в поддержку законопроекта, который позволяет властям уничтожить до 90% всей популяции волков в штате, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Уничтожение популяции поддерживают фермеры и заводчики крупного рогатого скота.

В свою очередь группы охраны дикой природы обратились к губернатору штата Брэду Литтлу с просьбой наложить вето на законопроект, ведь в случае его принятия миллионы долларов из государственного бюджета уйдут на уничтожение волков, а вид может вновь оказаться на грани исчезновения.

Губернатор пока не сообщил, поддерживает ли он такие шаги. Агентство уточняет, что если Брэд Литтл не подпишет или не отклонит законопроект в течение шести дней, он вступит в силу.-0-