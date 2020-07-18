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18 июля 2020, 17:08

Замена в рационе животных белков растительными продлевает жизнь - американские ученые

Фото tutknow.ru
Фото tutknow.ru

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребление в пищу растительных белков способствует увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришла группа исследователей из Национального института рака США, проанализировав на протяжении 16 лет данные большой группы людей в возрасте от 50 лет до 71 года, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал JAMA Internal Medicine.

Используя данные более 179 тыс. женщин и свыше 237 тыс. мужчин, проживающих как в крупных городах, так и в американской глубинке, специалисты скрупулезно проанализировали указанную респондентами диету и обобщили полученные результаты. В итоге они выявили отчетливую тенденцию роста продолжительности жизни среди пожилых людей, предпочитающих пищу, богатую протеинами растительного происхождения.

Исследователи подсчитали: употребляющие растительные белки люди старшего возраста живут дольше, смертность среди них на 5% ниже, чем у ровесников, не решающихся сократить в своем рационе долю мяса.

Ученые обнаружили тенденцию к сокращению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди сторонников растительной пищи. Так, среди мужчин она снизилась на 11%, а среди женщин - на 12%.

В поисках наиболее сбалансированной диеты для людей пожилого возраста ученые пришли к выводу о необходимости заменять животные белки на протеины растительного происхождения.

Исследователи обратили внимание на то, что сельские жители, традиционно употребляющие меньше мяса, чем горожане, отличаются более крепким здоровьем и намного реже болеют подагрой, главной причиной которой считается употребление большого количества красного мяса. Зачастую ее называют "благородной" болезнью аристократии, не имевшей никаких диетических ограничений.-0-

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