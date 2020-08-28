Запрет на прилеты из аэропортов Каталонии будет действовать в Греции с 31 августа

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Греции запретило с 31 августа авиарейсы из испанской Каталонии из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки, сообщает ТАСС.

Кроме того, до 15 сентября продлены ограничения на прибытие в Грецию граждан из стран, не входящих в Евросоюз. Об этом сообщил на брифинге замминистра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за вопросы гражданской защиты и координации борьбы с кризисными ситуациями.

"Мы сегодня объявляем о прекращении авиарейсов из Барселоны и региона Каталонии вообще. Запрет на прилеты из трех аэропортов, которые есть в Каталонии, будет действовать с полуночи 31 августа. Одновременно будем тщательно проверять на коронавирус приезжающих из других районов Испании", - сказал Никос Хардалиас.

Чиновник также сообщил, что до 15 сентября продлеваются выборочный контроль иностранцев, въезжающих в Грецию, на коронавирус, а также ограничения на прибытие граждан из стран, не входящих в Евросоюз. Из этих государств разрешен въезд только лицам, имеющим вид на жительство в Греции или в других странах ЕС, а также тем, чей приезд обусловлен рядом некоторых неотложных обстоятельств.

Помимо приезжающих из Испании более тщательный контроль на коронавирус будет проводиться в отношении прибывающих из Швеции, Бельгии, Болгарии, Румынии, ОАЭ, Мальты, Албании и Северной Македонии. "При этом отменяется необходимость предоставления отрицательного теста на коронавирус для прибывающих из Нидерландов из-за улучшившейся эпидемиологической картины в этой стране", - добавил замминистра.

С конца июля в Греции отмечается постоянный рост числа случаев инфицирования коронавирусом. За последние 30 дней в стране выявлено в общей сложности 5620 случаев заражения, то есть более половины всех случаев инфицирования (9800) с начала пандемии. Власти винят в росте числа случаев заболевания не иностранных туристов, а местных жителей, прежде всего молодежь, которая часто не выполняет требования о соблюдении социальной дистанции и ношении масок. В связи с этим регулярно вводятся ограничительные меры в различных регионах страны, касающиеся главным образом запрета на работу кафе, баров, дискотек и развлекательных заведений после полуночи и до утра.-0-