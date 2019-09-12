Запуск японского космического корабля отложили из-за пожара

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск грузового космического судна на юге Японии отложили из-за пожара. Об этом сообщает NHK .

"Kounotori 8 должен был быть запущен из космического центра Танэгасима на юге Японии в 6 часов 33 минуты утра в среду по японскому времени для доставки припасов на Международную Космическую Станцию", - сказано в сообщении.

Mitsubishi Heavy Industries заявляют, что пожар начался после 3 часов утра, к данному моменту уже потушен. Компания не называет дату нового запуска. Она проведет пресс-конференцию, предоставит свежую информацию.

Kounotori 8 доставит 5,4 тонны предметов ежедневного пользования, батареи и разработанные университетом спутники.-0-