Заседание комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 1 сентября в Вене

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану пройдет в Вене 1 сентября. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении внешнеполитической службы ЕС, сообщает ТАСС.

"Встреча членов Совместной комиссии по СВПД пройдет в Вене 1 сентября под председательством генерального секретаря европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид. Во встрече примут участие представители Великобритании, Германии, Франции, России, Китая и Ирана", - говорится в заявлении.

В начале августа США, вновь обвинив Иран в нарушении ядерной сделки, заявили о намерении восстановить санкции ООН против Тегерана в рамках процедуры, предусмотренной СВПД. 20 августа госсекретарь США Майкл Помпео передал председателю Совета Безопасности ООН запрос Вашингтона о начале процедуры восстановления санкций. Согласно условиям СВПД, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки.

Однако оставшиеся в составе СВПД участники сделки уже заявили о юридической неправомерности требования США. Поскольку, покинув договор в 2018 году, США утратили свои полномочия по нему.-0-