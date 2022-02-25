Зеленский констатировал, что Украина осталась в одиночестве в защите государства

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что страна осталась в одиночестве в защите государства, никто из мировых лидеров не готов гарантировать ее принятие в НАТО и направить своих военных в Украину. Об этом он заявил в видеообращении к украинцам в ночь на 25 февраля, сообщает ТАСС.

По его словам, страны НАТО не готовы предоставить Украине гарантии безопасности и принять ее в альянс. "Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно: все боятся", - сказал Владимир Зеленский.

"Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: "С нами ли вы?" Они отвечают, что с нами, но нас с собой в альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся, не отвечают", - сказал он.

Владимир Зеленский отметил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. "Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить о нейтральном статусе Украины, - отметил президент Украины. - Мы не боимся России, мы не боимся говорить с Россией, мы не боимся говорить про все, про гарантии безопасности для нашего государства, не боимся говорить про нейтральный статус".

"Мы же сейчас не в НАТО, однако какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное - какие конкретно страны нам их дадут?" - добавил украинский президент.-0-