Зеленский лидирует на выборах президента Украины после подсчета 90% протоколов

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский лидирует с 73,17% голосов во втором туре выборов президента Украины. Такие данные приводит ЦИК Украины после подсчета 90,1% бюллетеней.
Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.
Второй тур президентских выборов состоялся в Украине 21 апреля. В нем участвовали два кандидата, которые в первом туре 31 марта набрали наибольшее количество голосов.
ЦИК должен объявить результаты повторного голосования на выборах президента Украины не позднее чем на десятый день со дня голосования. А новоизбранный президент вступит в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления итогов выборов.-0-
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