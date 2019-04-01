Зеленский лидирует на выборах президента Украины после подсчета половины бюллетеней

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский лидирует с 30,22% голосов на выборах президента Украины. Такие данные приводит ЦИК Украины после подсчета 51,85% бюллетеней.
Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 16,63% голосов, Юлия Тимошенко - 13,08%.
Первый тур выборов проходил 31 марта, явка составила 63,52%. Для победы на выборах кандидат должен получить 50% плюс один голос избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, будет проведен второй тур, ориентировочно 21 апреля.-0-
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