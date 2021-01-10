Земан поддержал кандидатуру премьера Чехии Бабиша на пост президента страны

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Чехии Милош Земан сегодня заявил в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk, что на предстоящих в республике в 2023 году выборах главы государства поддержит кандидатуру действующего премьер-министра страны Андрея Бабиша, если тот пожелает стать его преемником, сообщает ТАСС.

"Если бы он выдвинул свою кандидатуру, я бы голосовал за него", - подчеркнул Милош Земан.

Действующий президент выразил уверенность, что большинство чешских избирателей также поддержат кандидатуру Андрея Бабиша. Сам премьер, возглавляющий правоцентристское политическое движение ANO (Акция недовольных граждан), пока уклоняется от ответов на вопросы журналистов, намерен ли он добиваться кресла главы государства на предстоящих выборах. Милош Земан, у которого через два года завершится второй пятилетний мандат, более не может, согласно конституции Чехии, претендовать на высший государственный пост.-0-