Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в Китае

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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подземные толчки магнитудой 4,7 зафиксировали на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе КНР, сообщает ТАСС со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.
По данным центра, подземные точки произошли на территории городского уезда Куча округа Аксу. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на территории округа Аксу, население которого превышает 2,7 млн человек, не поступало.-0-